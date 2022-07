Feuerwehr in Viersen : Waldbrandgefahr: Feuerwehr gut aufgestellt

Viersen Die Feuerwehr Viersen hat auf die steigende Zahl von Waldbränden reagiert und ihr Einsatzkonzept überarbeitet, damit möglichst schnell reagiert werden kann.

Es ist heiß, es regnet so gut wie nie: Der Deutsche Wetterdienst meldet für die Region für die kommenden Tage den Waldbrandgefahrenindex 3 (mittlere Gefahr) und den Graslandfeuerindex 4 (hohe Gefahr). „Neben diesen allgemeinen Werten gilt aber: In einzelnen Gebieten kann die Waldbrandgefahr deutlich höher sein“, informiert Stadtsprecher Frank Schliffke. „Das ist beispielsweise in Bereichen der Süchtelner Höhen und des Hohen Busches der Fall.“

Verbessert und umfangreich neu beschafft wurde, wie Schliffke berichtet, technische Ausrüstung. „So gibt es jetzt leichte Brandschutzkleidung für die Einsatzkräfte. Das verringert die körperliche Belastung im Einsatz erheblich.“ Mobile Löschwasserbehälter gehören zur neuen Ausstattung für Fahrzeuge, die so 5000 Liter Löschwasser mitführen könnten. Eine Drohne mit Wärmebildkamera erleichtere es der Feuerwehr, die Lage großflächig zu erkunden. „Wieder in Betrieb genommen wurde der alte Wasserhochbehälter in der Nähe des Bismarckturms. Hier werden rund 300 Kubikmeter Wasser dauerhaft vorgehalten.“ Das Wasser könne im Notfall zur Brandbekämpfung eingesetzt werden. Und: „Die Städtischen Betriebe haben für die Bewässerung von Bäumen und Grünanlagen ein Vakuumfass beschafft. Die Feuerwehr kann bei Bedarf auf dieses Fass zurückgreifen. Damit können zeitnah neun Kubikmeter Löschwasser an einen Einsatzort gebracht werden.“