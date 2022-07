Anhaltende Trockenheit in Mönchengladbach : Mags und Feuerwehr warnen vor Waldbrandgefahr

Lars Klausing von der Mönchengladbacher Feuerwehr und Mags-Förster Werner Stops mit einem der Warnbanner. Foto: mags

Mönchengladbach Wenn die Warnstufe erhöht wird, treten weitere Verbote in Kraft. Dann darf auch in den ausgewiesenen Grillzonen der Stadt keine Kohle mehr angezündet werden.

Es ist erst wenige Tage her, da hätte ein angezündeter Plastikstuhl in Giesenkirchen beinahe einen Waldbrand ausgelöst. Mags und Feuerwehr nehmen dies und die anhaltende Trockenheit zum Anlass, Waldbesucher aufzufordern, sich stets umsichtig zu verhalten. An Waldeingängen sowie -ausgängen warnen daher jetzt 135 Schilder über die Gefahren von Waldbränden.

Zum Schutz der Mönchengladbacher Wälder sei ein gemeinsames Handeln von Waldbesuchern, Autofahren sowie Forst- und Feuerwehrleuten unerlässlich, teilt die Feuerehr mit. Denn lediglich fünf Prozent der Waldbrände haben natürliche Ursachen wie etwa ein Blitzeinschlag. Um Waldbrände zu verhindern und somit die Lebensräume für Tiere und Pflanzen sowie Naherholungsgebiete für Kinder, Jugendliche und Erwachsene zu schützen, müssten einige Regeln beachtet werden, sagt die Mags. So gelte das gesetzliche Rauchverbot im Wald vom 1. März bis 31. Oktober, an das auch der Landesbetrieb Wald und Holz NRW jährlich erinnert. Auch Mags-Revierförster Werner Stops appelliert: „Bitte geben Sie Acht auf den Wald, seien Sie umsichtig und aufmerksam.“ Zum richtigen Verhalten im Wald gehört laut Feuerwehr und Mags: Kein offenes Feuer im Wald oder in Waldnähe, Grillverbot!, nicht rauchen und keine Zigarettenreste wegwerfen (Letzteres gilt auch für die Autofahrt durch oder entlang eines Waldes), die Wege im Wald nicht verlassen, nicht mit dem Fahrzeug über entzündlichem Untergrund wie trockenen Rasen oder Laub parken. Der Katalysator eines Kraftfahrzeugs erhitzt sich stark und kann einen Brand auslösen. Außerdem bittet die Feuerwehr, Straßen und Wege für Einsatzfahrzeuge freizuhalten.

Vor allem im Hardter Wald, im Wickrather Wald und im Rheydter Stadtwald sei Umsicht geboten, warnt die Feuerwehr. Der Grund: Dort stehen Nadelhölzer. „Wenn dort Feuer ausbricht, wirken die ätherischen Öle im Gewächs wie ein Brandbeschleuniger und es droht ein erheblicher Schaden für Flora und Fauna“, sagt Lars Klausing, Oberbrandrat bei der Mönchengladbacher Feuerwehr. Sollte der Waldbrandgefahrenindex für Mönchengladbachs Wälder hoch bis sehr hoch eingestuft werden, werde es auch wieder ein Grillverbot in den Grillzonen des Rheydter Stadtwalds, des Freizeitparks Dahl und der Freizeit Rheindahlen geben. Außerdem warnen zwei Banner am Ein- und Ausgang des Hardter Waldes an der Hardter Landstraße vor der erhöhten Waldbrandgefahr.