Kommunalwahl 2020 : Linke entscheidet im Januar über Fahrplan zur Wahl

Kempen Die Linke erwägt, einen eigenen Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am 13. September 2020 aufzustellen.

(rei) Die Linkspartei in Kempen begrüßt die Entscheidung des NRW-Verfassungsgerichtshof in Münster, dass die Abschaffung der Stichwahlen zu den Kommunalwahlen 2020 verfassungswidrig war. Wie der Fraktionsvorsitzende der Linken im Kempener Stadtrat, Günter Solecki, weiter mitteilte, werde die Mitgliederversammlung der Linken in Kempen nun möglicherweise auch über einen eigenen Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am 13. September 2020 entscheiden. Allerdings stehe dies derzeit noch nicht fest. Bei der nächsten Mitgliederversammlung im Januar werde man auch diskutieren, ob man möglicherweise den Kandidaten Christoph Dellmans (parteilos – gewählt von SPD und Grünen) zu einem Gespräch einlädt und danach entscheidet, ihn zu unterstützen.