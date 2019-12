Kreis Viersen : Hohe Investitionen für die Wasserqualität

Die Niers in der Nähe der Abtei Mariendonk: Der Niersverband investiert viel Geld in die Qualität des Wassers. Die Kosten müssen die Bürger in den Städten und Gemeinden im Verbandsgebiet über eine Umlage mitbezahlen. Foto: Wolfgang Kaiser

Kreis Viersen In der Verbandsversammlung angekündigt: Der Niersverband plant den Bau einer Pilot- und Forschungsanlage zum Thema Spurenstoffe. Sie wäre Vorreiter in Europa. Der Verband möchte dabei auch die Verursacher zur Kasse bitten.

Der Sommer 2019 war für das Verbandsgebiet des Niersverbandes, der seinen Hauptsitz in Viersen hat, der drittwärmste seit Beginn der Aufzeichnungen: Mit 41,2 Grad Celsius, gemessen an der Wetterdienst-Station in Tönisvorst, bescherte eine mehrtägige Hitzewelle einen Rekord mit neuem Höchstwert für NRW. Darauf verwies der Vorstand des Verbandes, Dietmar Schitthelm, in der Verbandsversammlung im Forum des Kreishaues in Viersen. Ansonsten bestimmten Probleme mit Spurenstoffen, hohe Investitionen, das zehnjährige Bestehen des Masterplans Niers und die Herausforderungen der Klärschlammentsorgung die Rede des Niersverbands-Chefs in diesem Jahr.