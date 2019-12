Zum neuen Kindergartenjahr : Kempen: Engpass bei Kita-Plätzen droht

Die Kita „Bärenstark“ an der Bendenstraße in St. Hubert soll in den kommenden Jahren einen Neubau bekommen. Zunächst soll aber auf der benachbarten Wiese am Feuerwehrgerätehaus ein zusätzlicher neuer Kindergarten gebaut werden. Dazu soll es am Schmeddersweg in Kempen eine neue Kindertagesstätte geben, so der Plan der Stadtverwaltung. Foto: Norbert Prümen

Kempen Erstmals könnte es im Sommer 2020 in Kempen größere Probleme bei der Kinderbetreuung in Kitas geben. Der Kita-Ausbau ist ins Stocken geraten. Die Stadt plant drei Neubauten. Die werden aber nicht rechtzeitig zur Verfügung stehen.

Und wieder einmal muss man sich im Kempener Rathaus von einer Strategie zum Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder in Kindertagesstätten verabschieden. Nachdem bereits eine geplante Interimslösung auf einer Wiese am Forum in St. Hubert nicht realisiert werden konnte, weil sich trotz mehrfacher Nachfragen seitens des Hochbauamtes kein Anbieter von Fertigbauten gefunden hatte, der eine Übergangskita an der Stendener Straße zur Miete errichtet hätte. Nun hat die Stadt auf Anfrage unserer Zeitung eingeräumt, dass es auch beim geplanten Neubau von zwei Kindergärten in Kempen und St. Hubert zurzeit nicht so recht weitergeht. „Erstmals könnte es sein, dass im kommenden Jahr nicht alle Kinder versorgt werden können“, so Bürgermeister Volker Rübo in einer Stellungnahme auf unsere Anfrage. Diese ist parallel auch an die im Stadtrat vertretenen Fraktionen verschickt worden.

In der jüngsten Ratssitzung war der Kita-Ausbau zwar in fast allen Haushaltsreden der Fraktionsvorsitzenden Thema. Aber zu diesem Zeitpunkt war die für Kempen schwierige Lage nicht bekannt. Wie viele Betreuungsplätze zum neuen Kindergartenjahr 2020/2021 fehlen, lässt sich nach Angaben der Stadt derzeit noch gerade nicht sagen. Eine zunächst erstellte Zahlenübersicht wurde zurückgezogen. Erst Ende Januar lägen belastbare Zahlen vor, denn erst dann endet das Anmeldeverfahren für die Eltern.

Info Generalunternehmer soll die Kitas bauen Die Stadt will die drei neuen Kindergärten in identischer Bauweise von einem Generalunternehmer errichten lassen. Das soll vor allem die Bauzeit verkürzen. Nach einer Marktanalyse stehen zwei-Kita-Typen, die in anderen Städten bereits mehrfach realisiert worden sind, in der engeren Wahl. Bei der Stadt haben im Zuge einer Abfrage verschiedene Träger ihr Interesse bekundet, den Betrieb einer der neuen Einrichtungen zu übernehmen. Wer den Zuschlag erhält, wird erst im kommenden Jahr entschieden. Dabei ist auch die Politik mit im Boot. Ziel ist es nach Angaben der Stadt, zumindest die Einrichtung neben dem Feuerwehrgerätehaus in St. Hubert zum Kita-Jahr 2021/22 fertigzustellen. Dies wird auch für den Neubau am Schmeddersweg angestrebt. Aber dazu muss erst der Flächennutzungsplan entsprechend geändert werden.

Trotzdem laufen die Vorbereitungen fürs neue Kindergartenjahr. Derzeit würden in etwa der Hälfte der städtischen Kitas bereits Überbelegungen eingeplant. Auch die Notgruppe im „Haus für Familien – Campus“ am Spülwall soll fortgeführt werden. Dazu benötigt die Stadt die Genehmigung des Landesjugendamtes. Wie die Stadt das Problem möglicherweise fehlender Betreuungsplätze fürs neue Kita-Jahr in den Griff bekommen will, weiß man im zuständigen Jugendamt noch nicht. Das hofft im Januar nach Bekanntwerden der tatsächlichen Anmeldezahlen schlauer zu sein.

Schon im laufenden Kita-Jahr gab es erhebliche Probleme, alle von ihren Eltern angemeldeten Kinder in einem Kindergarten oder in einer Tagespflegegruppe unterzubringen. Das gelang nur durch Überlegungen in einzelnen Einrichtungen und das Entgegenkommen einiger Eltern, die ihr Kind statt in einer Kita in der neuen Großtagespflege in der ehemaligen St. Huberter Schule betreuen lassen oder die Kita-Betreuung für das laufende Jahr ganz zurückstellten.

Der von der Politik auf Vorschlag der CDU bereits 2018 beschlossene Neubau von zwei Kindergärten durch einen Privatinvestor ist nun auch vom Tisch. Vom Investorenmodell hat sich die Stadtverwaltung nach intensiver Prüfung verabschiedet – „insbesondere aus finanzieller Sicht und aufgrund der langfristigen Bindung an einen Investor, von dem die Stadt die Kitas anmieten müsste“. Weil es derzeit entsprechende Förderprogramme des Landes und nach wie vor günstige Zinsen gibt, will die Stadt nun lieber selbst bauen anstatt zu mieten.

Daher wird der Politik vorgeschlagen, dass die Stadt gemeinsam mit einem beauftragten Architekten neue Kindergärten baut, und zwar gleich drei Einrichtungen mit jeweils sechs Gruppen. 14 Millionen Euro sind dafür an Haushaltsmitteln in den beiden Haushaltsjahren 2020 und 2021 eingeplant.