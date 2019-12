Bilanz : Handel mit Weihnachtsgeschäft zufrieden

Kempen Händler berichten von einem kontinuierlichen Anstieg.

„Alles ist gut gelaufen. Wir liegen beim Umsatz im Weihnachtsgeschäft auf dem Vorjahresniveau“, sagt Joachim Jansen vom gleichnamigen Spielwarengeschäft an der Engerstraße. Von Lego über Playmobil bis hin zu Spielen kauften die Kunden vor Ort ein. Als Renner entpuppte sich ein Tischflipper, der wohl morgen nicht nur viele Kinderaugen zum Glänzen bringen wird. „Wir sind sehr zufrieden“, lautet auch das Fazit von Dirk Lewejohann von der Thomas-Buchhandlung an der Burgstraße. Lesen liegt wieder voll im Trend, und das Buch als klassisches Weihnachtsgeschenk ist gefragt. „Es ging quer durch die Literatur. Man konnte immer merken, wenn ein Buch besprochen wurde. Die Nachfrage stieg danach stetig an“, sagt Lewejohann. Ein wenig rückläufig zeigten sich indes die Hörbücher. Die Meinung der Kollegen kann Rolf Beckers vom gleichnamigen Schreibwarengeschäft an der Engerstraße bestätigen. „Es kam wie in den Vorjahren zu einer kontinuierlichen Steigerung, je näher es auf den 24. Dezember zuging“, berichtet Beckers. Die ersten beiden Dezemberwochen liefen gut an, dann steigert sich das Gut zum Sehr Gut. Personalisierte Geschenke wie der gravierte hochwertige Füller oder Kugelschreiber entpuppten sich als sehr beliebt. Beckers kam aus dem Gravieren gar nicht mehr heraus. Jeden Tag stand diese Arbeit an. Ebenfalls stark nachgefragt waren Bildkalender mit den unterschiedlichsten Motiven und Buchkalender. Wobei sich bei Letzteren die Frage stellte, ob sie als Geschenk oder für den Eigenbedarf gekauft wurden. Zu den sehr beliebten Weihnachtsgeschenken zählten die Gutscheine des Werberings Kempen, die Beckers stark verkaufte. Die Gutscheine können an mehr als 120 Adressen in Kempen eingelöst werden, angefangen vom Einzelhandel bis hin zur Gastronomie.