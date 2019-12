Serie: 725 Jahre Stadtrechte für Kempen (28) : Die Katholiken im Kulturkampf

21. Mai 1875: Katholische Kempener schmücken die Engerstraße für den Aufenthalt des katholischen Bischofs Johannes Bernhard Brinkmann, der als Märtyrer des „Kulturkampfs“ gilt. Foto: Nachlass Schenk/Nachlass Walter Schenk

Kempen Wir erinnern uns: 1849 war es in Kempen zu einem offenen Aufstand gegen die Obrigkeit gekommen. Er misslang. 30 Jahre später, von 1871 bis 1878, brach erneut ein schwerer Konflikt los: der Kulturkampf mit der preußisch-protestantischen Regierung. Er hat die katholische Kreisstadt Kempen für Jahrzehnte geprägt.

18. Januar 1871: Nach sieben Monaten Krieg mit Deutschland ist Frankreich faktisch besiegt. Im Spiegelsaal von Versailles, im Schloss der französischen Könige, wird auf Betreiben des preußischen Ministerpräsidenten Otto von Bismarck der preußische König Wilhelm I. zum Deutschen Kaiser ausgerufen. Das neue Deutsche Reich ist vorwiegend protestantisch geprägt. Im Verhältnis zu ihrem Bevölkerungsanteil sind die Katholiken an allen einflussreichen Stellen drastisch unterrepräsentiert. Kein Wunder, dass der politische Katholizismus großenteils in Opposition zum Bismarck’schen Reich steht. Bismarck, nun Reichskanzler, klug und kultiviert, aber auch herrschsüchtig und vom Erfolg verwöhnt, sieht darin eine Gefahr. Durch rigorose Gesetzgebung versucht er, den Einfluss der katholischen Kirche zurückzudrängen. Ein Kampf setzt ein, eben der „Kulturkampf“, zwischen dem preußischen Staat und dem Katholizismus. Hier die wichtigsten Maßnahmen:

● Dezember 1871: Der „Kanzelparagraph“ verbietet den Geistlichen, bei Verlautbarungen in ihrem Beruf den „öffentlichen Frieden“ zu gefährden, konkret: sich politisch zu äußern.

● März 1872: Die Aufsicht über die Schulen wird der Geistlichkeit abgenommen und in die Hände des Staates gelegt.

● Mai 1873: Ausbildung und Einstellung der Geistlichen werden dem Staat unterstellt. Das kirchliche Vermögen wird von gewählten Gemeindevertretungen verwaltet.

● Januar 1874: Nur noch die standesamtliche Eheschließung, die Zivilehe, gilt. Die kirchliche Trauung hat keine gesetzliche Wirkung mehr.

● April 1875: Das „Brotkorbgesetz“ entzieht der Kirche die staatlichen Zuwendungen.

● Juni 1875: Das „Klostergesetz“ löst die Klostergenossenschaften in Preußen auf, mit Ausnahme derjenigen, die sich auf die Krankenpflege beschränken.

Geistliche, die sich diesen Maßnahmen widersetzen, werden bestraft, möglicherweise sogar mit Gefängnis; sie können auch abgesetzt werden. Beamte, die den Anordnungen widersprechen, können ihres Amtes enthoben werden. Kurz: Die Meinungsfreiheit ist stark eingeschränkt. Von einer Verfolgung der Gläubigen zu sprechen, ist jedoch übertrieben. Vielmehr geht es dem preußischen Staat darum, die Eigenständigkeit der Kirchen einzuschränken. Ähnliche Entwicklungen sind damals auch in anderen Ländern aufgetreten.

In Kempen, wo 95 Prozent der Bevölkerung katholisch sind, stoßen Bismarcks Maßnahmen auf heftigen Widerstand. Als Erstes reagiert die Landbevölkerung. In Kevelaer hat am 6. Oktober 1873 der Mainzer Bischof Wilhelm von Ketteler vor mehr als 25.000 Menschen in einer Predigt die staatlichen Eingriffe angeprangert. Aber weil ihm die Erörterung staatlicher Angelegenheiten nach dem Kanzelparagraphen verboten ist, wird der Bischof nach seiner Ansprache verhaftet und zur Höchststrafe von zwei Jahren verurteilt. Vier Tage später treffen sich in der Landgemeinde Schmalbroich an die 30 Katholiken in der Schule Ziegelheide. Als Ausdruck des Protests gegen die Kulturkampfgesetze, als Zeichen ihrer Anhänglichkeit an die katholische Kirche beschließen sie, eine kleine Kirche zu errichten, die sie der Gottesmutter weihen wollen. Sie soll eine Zufluchtsstätte für Schutzsuchende sein. Ein Spendenaufruf findet reiche Resonanz: Am 20. Oktober 1876 kann die „Maria Hilf-Kapelle“ eingeweiht werden. Sie wird zum geistlichen Zentrum der Sektion Ziegelheide. 1926 wird sie in eine Kriegergedenkstätte umgewandelt.

Die Kriegergedächtniskapelle Maria Hilf in Schmalbroich. Foto: Norbert Prümen

Kempen und sein Umland gehören damals zum Bistum Münster. Dessen Bischof, Johannes Bernhard Brinkmann, ist im Zuge des Kulturkampfes am 18. März 1875 im Kreisgefängnis Warendorf gelandet. Während seiner Haft bringt die Bevölkerung ihm rührende Beweise ihrer Anhänglichkeit: Die Wärter öffnen ihm zum Spaziergang verbotenerweise die Zellentür, einheimische Frauen versorgen ihn heimlich mit leckerem Essen. Nach seiner Entlassung am 27. April ist Brinkmann in die Kempener Nachbarschaft ausgewichen, nach Leuth. Dort wohnt er im Pfarrhaus, kann bei Gefahr jederzeit in die Niederlande ausweichen. Währenddessen läuft beim Regierungspräsidenten in Münster sein Amtsenthebungsverfahren. Trotzdem bleibt Bischof Brinkmann über Vertrauensleute in Verbindung mit seiner Diözese, versucht, sie zu leiten, soweit ihm das noch möglich ist. Und beschließt, im Mai 1875 mit seiner Kutsche ins nahe Kempen zu fahren. Zur Feier der Firmung – der in der katholischen Kirche üblichen, endgültigen Verwurzlung der Jugendlichen im christlich-katholischen Glauben.

In der erzkatholischen Stadt gilt Bischof Brinkmann als Märtyrer und wird sehnsüchtig erwartet. Die Bevölkerung errichtet ihm einen Triumphbogen und schmückt die Straßen mit Birkenbäumchen, so genannten Maien. Fahnen hängen an den Fassaden, Blumen werden aufs Pflaster gestreut.

Am Abend des Freitag, 21. Mai 1875, rollt Brinkmann, auf der Überlandstraße von Süchteln über Vorst kommend, in die Stadt ein. Am Petertor begrüßt ihn mit wehenden Fahnen ein Festzug, 900 Teilnehmer stark, an der Spitze die Kempener Geistlichen und ihre Firmlinge. Dahinter weiß gekleidete Schulkinder mit zwei Lehrerinnen, der Katholische Gesellenverein, Vorgänger der heutigen Kolpingsfamilie, und viele Bürger. Die Prozession geleitet ihren Oberhirten zum Pfarrhaus an der Judenstraße. Höhepunkt des Empfangs ist ein Feuerwerk. Am Sonntag, 23. Mai, besucht der Bischof nach der Messe das Kolpinghaus an der heutigen Heilig-Geist-Straße. Die Gesellen und der ebenfalls anwesende Katholische Seidenweberverein bereiten ihm einen jubelnden Empfang. Der Vertreter der preußischen Regierung freilich, der Landrat Maximilian Anton Foerster, empfindet das alles als Affront.

Ein zweiter Eklat kommt hinzu. 1867 haben Ursulinen-Ordensschwestern an der Engerstraße 53, heute Filiale der Modekette C & A, Kempens erste Höhere Mädchenschule eröffnet. Aus ihr leitet sich die Tradition des späteren Mädchengymnasiums ab, seit 1979 Luise-von-Duesberg-Gymnasium. Diese Höhere Mädchenschule hat im Ort segensreich gewirkt. Aber am 1. Oktober 1875 sehen die Schwestern sich gezwungen, sie zu schließen. Offizieller Grund sind formale Beanstandungen, die die Regierung vorschiebt. Ein Beispiel: Von den 22 Schülerinnen, die die Anstalt besuchen, sind 18 noch im Volksschulalter, gehören also offiziell gar nicht auf die höhere Töchterschule. Der eigentliche Hintergrund: Die Einrichtung wird geschlossen, weil sie eine Ordensschule ist. Der Kempener Bürgermeister Theodor Mooren protestiert dagegen.

Theodor Mooren, Bürgermeister von 1869 bis 1876. Foto: Archiv Propsteipfarre Kempen

Ein dritter Tropfen bringt das Fass zum Überlaufen: Ein Konflikt um das 1840 im ehemaligen Franziskanerkloster untergebrachte Lehrerseminar. Dessen Leiter, der Direktor Hermann Josef Ostertag, ist ein strikter Anhänger der katholischen Kirche und wird deshalb im April 1875 durch die Regierung in den vorzeitigen Ruhestand versetzt. Sein Nachfolger wird ein Kollege, der Oberlehrer Eduard Kuenen. Der aber ist Altkatholik, das heißt, er bezweifelt das Dogma von der päpstlichen Unfehlbarkeit in Glaubens- und Sittenfragen, wie es 1870 das Vatikanische Konzil verkündet hat, und ist deshalb aus der katholischen Kirche ausgetreten. Seine Haltung zeigt er auch öffentlich. Als zum Beispiel im Juni 1875 der preußische Kultusminister Adalbert Falk, in Kempen verhasst als Hauptinitiator der Gesetze gegen den Einfluss der katholischen Kirche, das Lehrerseminar inspiziert, erweist Kuenen seinem Vorgesetzten vor aller Augen Respekt und Ehrerbietung.

Dann bricht ein Streit darum aus, von wem künftig an der Übungsschule des Kempener Seminars der Religionsunterricht geführt werden soll. Die Kempener Katholiken, an der Spitze Bürgermeister Theodor Mooren und ihre Geistlichkeit, verlangen, dass nur Lehrer, die die kirchliche Beauftragung dazu erhalten haben, die „Missio canonica“, diesen Unterricht führen dürfen. Die Regierung lehnt ab, und am 4. September 1876 wird Bürgermeister Mooren suspendiert. Zusätzlich entfernt die Regierung einen beliebten Religionslehrer, der die kirchliche Lehrbeauftragung hat, von der Schule. Dadurch fühlt die katholische Bevölkerungsmehrheit sich in ihren Wünschen missachtet. Ihren Unmut lässt sie am Seminardirektor aus, der die Anweisungen des Kultusministers ausgeführt hat. Die Katholiken vermeiden jeden Kontakt mit Kuenen und seiner Familie, sie „schneiden“ ihn auf der Straße. 1880 bittet er um seine Versetzung aus Kempen.