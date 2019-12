Kandidat fürs Rathaus : FDP wählt Cedric Franzes zum Bürgermeister-Kandidaten

Kempen Die Wahl des 27 Jahre alten Unternehmensberater galt lediglich als Formsache. Bereits bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung der Kempener FDP Anfang Dezember war Cedric Franzes als Kandidat der Liberalen für das Bürgermeisteramt in Kempen auf den Schild gehoben. Der Parteivorstand hatte ihn einstimmig nominiert. Am Donnerstagabend wurde der studierte Betriebswirt und Wirtschaftsinformatiker, der bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Düsseldorf arbeitet, nun auf formal nach den Vorgaben des Kommunalwahlgesetzes zum Kandidaten für die Bürgermeisterwahl 2020 gewählt.

Der 27-Jährige steht in Kempen auch für die Verjüngung der Partei. Er präsentierte sich den Mitgliedern am Donnerstagabend sehr dynamisch, als sachkundiger Bürger arbeitet er schon länger in der Stadtratsfraktion mit und vertritt die FDP in einigen Ausschüssen. Franzes will seine Schwerpunkte im Wahlkampf bei den Themen Bildung, Wirtschaftsförderung und Digitalisierung setzen. Zudem strebt er eine Umstrukturierung der Stadtverwaltung an, sollte den Chefsessel im Rathaus am Buttermarkt einnehmen. „Kempen braucht neue Köpfe, denn neue Ideen brauchen neue Köpfe“, so die Devise des Jungliberalen. Er will andere Prioritäten setzen im Wahlkampf setzen als seine bislang feststehenden Mitbewerber Philipp Kraft (CDU) und Christoph Dellmans (parteilos, für SPD und Grüne). Franzes hat junge Menschen und junge Familien im Blick. Er will eine zügige Sanierung von Schulen, hier spricht er sich für einen Neubau auf dem Schulcampus und eine Vernetzung der Schulen aus. Er will eine digitale, bürgerfreundliche Stadtverwaltung mit Mitarbeitern, die stärker eigenverantwortlich handeln. Franzes lehnt eine Erhöhung der Gewerbesteuer ab. Kostspielige Projekte wie die Entwicklung der Burg oder die Rathaussanierung müssten angesichts der schlechten Finanzlage der Stadt eben zurückgestellt werden, erklärte er.