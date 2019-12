Kempener Altstadt : Weihnachtsmarkt: Eine positive Bilanz

Der Weihnachtsmarkt in Kempen – hier die verwaiste Budenstadt auf dem Buttermarkt – ist am Sonntagabend zu Ende gegangen. Foto: Norbert Prümen

Kempen Am Sonntagabend endete der Weihnachtsmarkt 2019 in der Kempener Altstadt. Auch am vierten Adventswochenende war er noch einmal gut besucht. Der Vorsitzende des Werberings, Armin Horst, ist sehr zufrieden. Nun blickt man schon aufs nächste Jahr.

„Es ist sehr gut gelaufen. Es gab in den vergangenen Jahren noch nie so viel positive Resonanz – auch in den sozialen Netzwerken“, sagt Armin Horst im Gespräch mit unserer Zeitung. Der Vorsitzende des Kempener Werberings zieht ein positives Fazit der Traditionsveranstaltung, die an den vier Adventswochenenden wieder viele tausend Besucher in die Altstadt gezogen hat. „Das zeigt uns: Wir sind auf dem richtigen Weg“, sagt der frühere Gastronom, der seit sechs Jahren an der Spitze der Interessengemeinschaft der Einzelhändler und Gastronomen in Kempen steht.

Gemeinsam mit dem Veranstaltungspartner, der Eventagentur „X-Dreams“, hat man sich beim Werbering für den Weihnachtsmarkt 2019 wieder einige Neuerungen und Verbesserungen ausgedacht, die insgesamt beim Publikum gut ankamen. Da ist vor allem der Weihnachtswald auf der Peterstraße zu nennen, der im Gegensatz zum ersten Versuch im vergangenen Jahr das Prädikat „besonders gelungen“ verdient. Armin Horst ist seinen Vorstandskollegen Claudia Pinkle und Christoph Wefers und dem Gut Heimendahl dankbar für ihr Engagement in dieser speziellen Sache. Auch die wechselnden, historisch anmutenden Fahrgeschäfte auf dem Buttermarkt haben insgesamt sehr gut gefallen. Auch wenn es an der einen oder anderen Stelle noch Verbesserungsbedarf gibt.

Info Attraktive Preis winken bei Weihnachtsverlosung Foto: Marc Schütz Noch bis zum 31. Dezember gibt es in den Mitgliedsgeschäften des Kempener Werberings die begehrten, selbstklebenden Märkchen samt Sammelkarten. Die mit 20 Weihnachtsmärkchen vollständig beklebten und in den Geschäften abgegebenen Karten nehmen dann noch an der Hauptziehung am Samstag, 4. Januar, teil. Insgesamt werden 340 Verzehr- und Geschenkgutscheine sowie drei Bargeldpreise im Gesamtwert von 18.200 Euro verlost. Als die drei Hauptgewinne winken 5000, 2000 und 1000 Euro in bar. Der Werbering bietet am Sonntag, 5. Januar, zum zweiten Mal ein „After-Christmas-Shopping“ mit verkaufsoffenem Sonntag in Kempen an. Am Wochenende 28./29. März findet das Frühlingsfest statt. Das Altstadtfest mit Highland-Games ist am 30. April sowie am 2. und 3. Mai, der Handwerkermarkt am 10. und 11. Oktober. Alle diese Veranstaltung laufen ebenfalls in Kombination mit einem verkaufsoffenen Sonntag. Der Weihnachtsmarkt 2020 beginnt am 27. November.

Den gibt es für den Kempener Weihnachtsmarkt allemal. Der Werbering bleibt dabei, dass man das Konzept für den Markt überarbeiten muss. Das haben dem Vorstandsteam um Armin Horst jetzt auch Experten bei einer Fachtagung in Osnabrück deutlich gemacht. Die Kempener Delegation sei schon ein wenig dafür belächelt worden, mit welchem logistischen Aufwand der Weihnachtsmarkt betrieben wird. Dass in Kempen zu allen vier Adventswochenenden immer wieder auf- und abgebaut werden muss und dass die Stände in der Woche nicht geöffnet sind, wurde auch von den Experten als klarer Nachteil bezeichnet. Hier gilt es, mit Blick auf die kommenden Weihnachtsmärkte neue Ideen zu entwickeln.

In der Tat erlebt man es in der Adventszeit immer wieder, dass Kempen-Besucher wochentags in der Innenstadt den Weihnachtsmarkt suchen. Manche sind von Freunden, die den Markt an einem Adventswochenende besucht haben, begeistert darauf hingewiesen worden, nicht wissend, dass es den Markt tatsächlich nur am Wochenende gibt.

Für Horst ist dies mittlerweile ein echter Standortnachteil zu anderen Städten in der Region. „Da müssen wir dran arbeiten“, betont er. Ein Antrag, den Markt bereits donnerstags beginnen zu lassen und den Buttermarkt in der Adventszeit dauerhaft zu nutzen, wurde zuletzt von der Politik abgelehnt – vor allem, weil die Beschicker des Wochenmarktes Umsatzeinbußen befürchten, wenn sie in der Vorweihnachtszeit mit ihren Ständen beispielsweise auf den Parkplatz an der Burg ausweichen müssten.