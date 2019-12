Aktion von Kempener Schülern : LvD-Gymnasium: Mit Weihnachtswichteln Gutes tun

Lehrer Sebastian Peter stellte die Initiative des Kempener Gymnasiums für das Hilfsprojekt in Afrika vor. Foto: Norbert Prümen

Kempen Schüler verkaufen auf dem Kempener Weihnachtsmarkt Selbsthergestelltes für die Bhubesi Pride Foundation.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bianca Treffer

„Wir waren fleißig und kreativ“, sagt Sebastian Peter. Das „Wir“ bezieht sich dabei auf die Oberstufenschüler vom Luise-von-Duesberg-Gymnasium (LvD) in Kempen, genauer gesagt die Schüler, die im kommenden Jahr mit dem Sport- und Englischlehrer in einem sozialen Projekt in Afrika arbeiten werden. Zehn Oberstufenschüler fliegen in den Sommerferien Ende Juni/Anfang Juli für drei Wochen nach Malawi. Dort werden sie im Community Center der Bhubesi Pride Foundation in den Einsatz gehen und die dortigen Mitarbeiter bei ihrer Arbeit unterstützen.

Die Bhubesi Pride Foundation führt in acht afrikanischen Ländern Kinder an Rugby heran, hilft, lokale Trainingsmöglichkeiten durch die Ausbildung und Optimierung von Trainern zu schaffen, vereint und stärkt Gemeinschaften durch weitere Projekte und ermöglicht so positive Veränderungen vor Ort. Über den Sport erhalten die Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit, zu lernen, und erfahren Werte.

Sebastian Peter, der selbst für sechs Monate in Afrika lebte und das Projekt vor Ort unterstützte, hat die Verbindung zur Foundation hergestellt. Das LvD ist dabei die erste deutsche Schule, die mit der Bhubesi Pride Foundation in Afrika zusammenarbeitet, deren Gründer der in Afrika geborene Engländer Richard Bennett ist.

Vor dem Hintergrund, dass die Reise teuer ist und die Kempener Schüler die Foundation, wo sie leben werden, so wenig wie möglich finanziell belasten möchten, kam die Idee auf, mit kreativen selbst gebastelten Geschenken die Reisekasse aufzustocken. Herausgekommen sind unter anderem Engelflaschen, die mit einem leckeren Getränk gefüllt sind, Kerzen, die als Engel geschmückt sind, sowie niedliche Wichtel. All das wird am vierten Adventswochenende beim letzten Kempener Weihnachtsmarkt dieses Jahres verkauft. „Wir sind auf dem Buttermarkt im weißen Pavillon Nummer vier zu finden“, sagt Peter.