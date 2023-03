Kreis Viersen Polizei sucht Sprenger von Geldautomaten

Die Kreispolizeibehörde Viersen hat in der Nacht zu Freitag an einem landesweiten Kontrolltag zur Verhinderung weiterer Geldautomatensprengungen teilgenommen. Wie die Polizei mitteilte, kam es seit Jahresanfang zu mehr als 30 Angriffen auf Geldautomaten, 15 erfolgreiche Festnahmen stünden diesen gegenüber. Im Kreis Viersen wurde im Januar ein Geldautomat der Volksbank in Willich-Anrath gesprengt, im Februar traf es den Automaten der Volksbank in Niederkrüchten, im März den Automaten der Volksbank in Schwalmtal-Waldniel.