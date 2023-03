„Alle für Kölle“ Räuber geben Konzert in Kempen

Vor dem Konzert in Kempen bieten die Schützen für Fans etwas Besonderes an: Am Freitag, 24. März, werden die Räuber ab 15.30 Uhr im „Falko“ am Buttermarkt zu Gast sein und Autogramme geben. Natürlich haben sie das neue Album im Gepäck, und wer noch keine Karte für das Konzert am 31. März hat, kann Tickets kaufen. Karten (29 Euro) gibt es auch in Kempen bei Schreibwaren Beckers und im Kolpinghaus, in der Gärtnerei van der Bloemen in St. Hubert, bei Zartingen in Oedt, im Mediencenter Krefeld und bei den Schützen, Telefon 0173 9469765. Die Songs der Räuber passten immer, es gehe ja nicht nur um Karneval, sagt Franz Steeg, Sprecher der Unterweidener Schützen: „Die Lieder sind aus dem Leben geschrieben und erzählen von Dingen, die uns berühren.“ Der Song „Iwig öm de Ääd“ etwa stehe für Zusammenhalt, beim Hören bekomme man Gänsehaut. Zusammenhalt sei auch für die Schützen wichtig, so Steeg – und die Geselligkeit: „Wenn es ums Gesellige geht, sind wir dabei. Im Sommer wie im Winter.“