Fußall-Kreisliga A TSV Bockum vor hoher Hürde

Zwei Teams, die in der Vergangenheit durchaus zu gefallen wussten, eröffnen am Freitagabend den 27. Spieltag der Fußball-Kreisliga A. Der abstiegsbedrohte VfL Willich II, bei dem sich der Formanstieg tabellarisch bislang aber noch nicht so richtig niedergeschlagen hat, erwartet den CSV Marathon Krefeld. Die Gäste reisen voller Selbstvertrauen an die Schiefbahner Straße, denn sie gewannen die vergangenen vier Partien. Vor allen Dingen die Offensive um Torjäger Erhan Mutlu oder Emre Kizil ist eine echte Waffe. Mit Hinsbeck gegen St. Tönis III bzw. Fischeln III gegen Borussia Oedt gibt es zwei weitere Begegnungen, die schon Freitag angepfiffen werden. Bei beiden Gästeteams stellt sich die Frage, wann sie ihre Negativserien endlich ad acta legen können.