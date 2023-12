Verkehrsbehinderung möglich Kreis Viersen lässt Bäume an Kreisstraßen fällen

Gehölze und Sträucher des Straßenbegleitgrüns werden zurückgeschnitten und damit verjüngt. Außerdem werden Bäume an Kreisstraßen gefällt, die nicht mehr ausreichend standfest und verkehrssicher sind. Dies ist geplant im westlichen Kreisgebiet an den Kreisstraßen K 21 und K 9 in Niederkrüchten sowie K 8 und K 17 in Viersen. Die Schädigungen sind laut Kreis vorab bei turnusmäßigen Baumkontrollen an verschiedenen Baumarten festgestellt und dokumentiert worden.