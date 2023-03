Einschränkungen im Kreis Viersen Was beim nächsten Verdi-Warnstreik am Dienstag droht

„Der ÖPNV wird im Kreis Viersen, in Krefeld und im Kreis Wesel nur eingeschränkt funktionieren und in Mönchengladbach komplett zum Erliegen kommen“, kündigte Dominik Kofent, Verdi-Bezirksgeschäftsführer, an. „Kommunale Dienste werden nur eingeschränkt oder gar nicht angeboten. Sparkassenfilialen werden teilweise nur eingeschränkt oder gar nicht öffnen können“, so Kofent. „Kommunale Bäder bleiben geschlossen oder öffnen nur eingeschränkt.“ Zu Einschränkungen werde es auch im Gesundheitsbereich kommen. So beteiligen sich laut Verdi erneut die Beschäftigten der LVR Klinik Viersen in Süchteln an dem Warnstreik, ebenso die Mitarbeiter des Nettetaler Krankenhauses.