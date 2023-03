Kunden dürfen mit Entlastung rechnen Preisbremse macht Versorgern zu schaffen

Die Kunden der Gemeindewerke Grefrath haben in den letzten Tagen Post erhalten. Thema: die Preisbremsen bei Strom, Gas und Wärme. Bekanntlich hatte der Angriff auf die Ukraine die Großhandelspreise für Energie in bislang unbekannte Höhen katapultiert. Die Kosten beim Einkauf von Energie kamen schließlich auch bei Kundinnen und Kunden an. Die Steigerungen waren teilweise beträchtlich. Ein Beispiel: „Im vergangenen Jahr lagen die Börsenpreise für Strom zeitweise rund zehnmal so hoch wie noch Anfang 2021“, teilten die Gemeindewerke mit. Nun hat die Bundesregierung Ende des vergangenen Jahres eine so genannte Preisbremse beschlossen – rückwirkend zum 1. Januar. Die Preisbremse gilt ab 1. März. Damit sollten sowohl Haushalte als auch die Industrie entlastet werden. Die Preisbremse bezog sich auf Gas, Strom und Wärme (kleine Wärmenetze oder Wärmeservice-Verträge). Die Mittel für die Entlastung übernimmt der Bund.