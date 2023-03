30.000 Teilnehmer erwartet Niederrhein Tourismus plant für Radwandertag im Juli

Über 60 Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen und in den Niederlanden sind inzwischen dabei, die den Teilnehmern über 80 mögliche Routen anbieten. Die Radfahrer kommen nicht nur vom Niederrhein, sondern reisen zum Teil auch von weiter her an.„Der Radwandertag ist immer wieder eine gute Gelegenheit, unsere wunderschöne Region zwischen Rhein und Maas kennen zu lernen“, sagt Martina Baumgärtner, Geschäftsführerin der Niederrhein Tourismus GmbH, die die Gesamtkoordination des Großevents im Jahr 2017 übernahm. Die Streckenführungen sind attraktiv und führen häufig entlang von Flüssen und Seen und durch Wälder vorbei an Schlössern, Herrenhäusern oder malerischen Windmühlen. An den Start- und Zielorten sorgen Imbiss- und Getränkestände für die Versorgung der Radelnden, unterwegs können sich die Teilnehmer entlang der Strecken in einem Bauerncafé stärken. Und für die Radfahrer gibt es sogar etwas zu gewinnen: Sie nehmen an einer Tombola teil. Wer sein eigenes Fahrrad nicht mitbringen möchte, kann auf das Niederrhein-Rad zurückgreifen. Die apfelgrünen Räder können an rund 30 Stationen ausgeliehen werden, auch in der E-Bike-Variante. Ab Mitte Mai sind die Streckenverläufe zu finden unter www.niederrhein-tourismus.de/radwandertag.