Legendäre Jazzklassiker International Hot Jazz Quartet begeistert in der „Haltestelle“

Wer authentischen Jazz der 1920er bis 1950er Jahre hören möchte, ist in der „Haltestelle“ in Kempen richtig – vor allem, wenn eine so bewährte Formation wie das International Hot Jazz Quartet auftritt. Die vier Jazzmusiker ergänzen sich auf wunderbare Weise. Sie spielen die Melodien aus der Zeit des Jerry Roll Morton mit seinem unvergessenen Titel „Sidewalk Blues“ aus dem Jahre 1926 ebenso gefühlvoll wie die Glenn-Miller-Ballade „I know why (And so do you)“ aus dem Jahre 1941. George Gershwin kommt an diesem Abend des Öfteren vor: mit seinen Kompositionen wie „Rachel‘s Dream“, einst seiner Tochter gewidmet, oder dem berühmten „Oh Lady be good“, bei dem man sich gerne an Lester Youngs blendendes Solo erinnert.