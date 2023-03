Fußball-Bezirksliga Das Derby der Aufsteiger gibt es zum Auftakt

Ebenfalls heute Abend im Einsatz ist der VfL Willich, der immer noch dem am vergangenen Sonntag in der Endphase verloren gegangenen Spiel nachtrauert. Deshalb ist sich das Team von Trainer Roland Glasmacher sehr klar darüber, dass gegen Nachbar Neuwerk Wiedergutmachung angesagt sein muss. Dies ist auch das Ansinnen des SC Schiefbahn, der in diesem Jahr noch gänzlich punktlos ist – bei 7:16 Toren – und genau den umgekehrten Weg geht, als die Uerdinger. Aber noch ist für die Truppe um Spielertrainer Daniel Klinger keine Gefahr in Verzug, denn der Vorsprung zum viertletzen Abstiegsplatz, auf dem Giesenkirchen liegt, beträgt elf Zähler; und dieser Kontrahent gastiert am Sonntag an der Siedlerallee. Klare Ansage: verlieren verboten.