6:6 gegen SV Duisburg 98 SVK 72 feiert Aufstieg in die höchste Wassrball-Liga

Die Vorzeichen waren nach dem 21:10-Sieg am Vortag gegen den SV Weiden klar. Der SVK 72 würde im Derby ein Punkt reichen, um die Meisterschaft perfekt zu machen und sowohl Duisburg 98 als auch den SV Bayer Uerdingen 08 hinter sich zu lassen. Entsprechend ging es von Beginn an im Wasser hoch her. „Die Jungs haben gekämpft“, lobt Co-Trainer Sven Roeßing die Einstellung seine Mannschaft.