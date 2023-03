Ringen Symeon Mouratidis gewinnt Bronze bei den Griechischen Meisterschaften

Symeon Mouratidis vom KSV Germania hat bei den Griechischen Meisterschaften in Larisa im Klassischen Ringen der A-Jugendlichen in der 57-Kilo-Klasse den dritten Platz belegt. Diese Platzierung darf deswegen als sehr gut eingestuft werden, da der 14-Jährige gerade erst in die A Jugend aufgestiegen ist. So musste er gegen teilweise drei Jahre ältere Gegner kämpfen – ein enormer Nachteil.