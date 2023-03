Vor dem Oberliga-Derby Abstiegsgefährdeter SC St. Tönis kündigt dem KFC Uerdingen einen harten Kampf an

Spielfreie Spieltage sind nicht nach dem Geschmack von Alexander Thamm. Die unfreiwillige Zuschauerrolle am Wochenende kam dem Trainer des SC St. Tönis aber diesmal durchaus entgegen. „Das kommt gar nicht so verkehrt. Wir haben 14 Tage Zeit, den Tank wieder aufzuladen. Denn auf uns warten ab dem nächsten Wochenende drei Spiele in acht Tagen.“ Das kommende Programm hat es zudem in sich. Den Auftakt macht das Derby am Samstag beim KFC Uerdingen, unter der Woche kommt der souveräne Spitzenreiter SSVg. Velbert und den Abschluss bildet das Derby beim TSV Meerbusch.