Handball VT Kempen ist der Aufstieg in die Oberliga nicht mehr zu nehmen

Es war der 20. Sieg im 20. Spiel: Die VT Kempen steht nach dem 32:28-Erfolg über den TV Borken vor dem Aufstieg in die Oberliga. Dem Team von Jürgen Witzke und Stefanie Schuhmacher fehlt nur noch ein Punkt aus verbleibenden sechs Spielen. Gegen Borken mussten die Handballerinnen der VT Kempen aber alles geben. Erst in der Schlussphase bog die Mannschaft um die zehnfache Torschützin Melina Witzke die Partie zu ihren Gunsten. Beim Gastspiel am kommenden Sonntag (15 Uhr) in Dinslaken bei der HSG Hiesfeld/Aldenrade II soll der Aufstieg in Oberliga unter Dach und Fach gebracht werden.