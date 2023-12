Mönchengladbacher Bezirksligist unterliegt Grefrather Effizienz schlägt Red Stars

Dabei fing es optimal für den Gastgeber an, denn gerade eine Minute war vorbei, als Andrej Ferderer per sehenswertem Freistoß zur frühen Führung traf. Mit dem Rückenwind erspielten sich die Red Stars zahlreiche Möglichkeiten. Allein bis zur zehnten Minute hätte der Aufsteiger mit 3:0 oder gar 4:0 führen können, blieb aber ohne Glück in Sachen erfolgreicher Abschluss. Grefrath blieb in dieser für sie aufregenden Phase weitestgehend so kühl wie die äußeren Temperaturen. Nachdem die Anfangseuphorie der Roten Sterne verblasste, kamen die Gäste zum ersten Torabschluss, der auch gleich den Weg ins Netz zum Ausgleich fand (17.). Bis zur Pause tat sich dann relativ wenig in beiden Strafräumen. Hüben wie drüben stand die Defensive sicher.