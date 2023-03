Fußball-Landesliga VfR Fischeln rutscht nach 3:3 auf einen Abstiegsplatz

Die Gastgeber bestimmten über weite Teile die erste Halbzeit und führten nicht unverdient durch einen Treffer von Hendrik Schons (23.). Ansonsten fehlte dem VfR aber die Durchschlagskraft und vor allem bei den zahlreich vorhandenen eigenen Standards blieben die Grün-Weißen äußerst harmlos. Mit der zweiten Halbzeit wendete sich das Blatt, weil die Gäste viel mehr investierten. Marco Lüttgen gelang der sich andeutende Ausgleich (70.) und Dorian Osmanollaj brachte den SC unter Mithilfe des VfR in Führung (77.). Doch der VfR blieb in der phasenweise wilden Partie eine Antwort nicht schuldig. Der gerade eingewechselte Robin Fuhrman erzielte nach langer verletzungsbedingter Auszeit an seinem 25. Geburtstag das 2:2 (79.). Doch die Freude und die Aussicht auf mehr bekamen einen erneuten Dämpfer. Leon Buschen nahm einen Rückpass auf und die Gäste nutzten den fälligen indirekten Freistoß zur erneuten Führung (83.). Wenn auch spielerisch einiges nicht passte, so stimmte zumindest die Moral. In der Nachspielzeit sorgte Ylber Rrhamani nach einer Ecke dafür, dass der VfR nicht ganz leer ausging. Trainer Ronny Kockel sprach hinterher von einem verschenkten Sieg, aber auch von einem am Ende glücklichen Punkt: „Wir müssen die dummen Fehler abstellen und in unserer Lage froh um jeden Punkt sein.“