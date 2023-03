Neue Regelung ab 1. August Kempen stellt weiteres Kita-Jahr beitragsfrei

Darüber hinaus gibt es weitere Änderungen. So hat die Stadtverwaltung die Zahl der Einkommensgruppen deutlich reduziert, was weniger Verwaltungspersonal für die Beitragserhebung binden soll. Zudem hat die Verwaltung die Regelungen für Geschwisterkinder nun so formuliert, dass sie rechtssicher sein sollen, um Streitigkeiten mit Eltern künftig zu vermeiden und auch hier eine finanzielle Entlastung für Mehrkindfamilien zu schaffen. Heißt: Haben Eltern mehrere Kinder gleichzeitig in Kita, OGS oder Tagespflege, wird nur für das erste, also das älteste, Kind der Eltern der volle Beitrag erhoben – es sei denn, es befindet sich in der beitragsfreien Kita-Zeit. Für das zweite Kind der Eltern reduziert sich der Beitrag auf 50 Prozent. Für jedes weitere Kind, das über die zwei bereits betreuten Kinder hinausgeht, sind Kita, OGS oder Tagespflege beitragsfrei. Wechselt das erste Kind aufgrund seines Alters in die beitragsfreie Kita-Zeit, sind für das zweite Kind 50 Prozent des Beitrags zu zahlen. Und wenn das zweite Kind in die beitragsfreie Kita-Zeit wechselt, müssen Eltern eines Kindes, das schon in der OGS ist, dort auch nicht den vollen OGS-Satz zahlen, sondern nur die Hälfte. Neu auch: Die Randzeitenbetreuung wird nach den tatsächlich gebuchten Stunden berechnet.