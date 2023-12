Brandserie im Kreis Viersen Es war ein Feuerwehrmann

Ein 25-jähriger Mann aus Viersen-Süchteln ist deshalb in der vergangenen Woche vorläufig festgenommen worden. Er hat gestanden, an der Brandserie beteiligt gewesen zu sein. „Der Mann sagte umfangreich aus und wurde am vergangenen Donnerstag einem Haftrichter in Mönchengladbach vorgeführt, er verkündete einen Haftbefehl“, erklärte die Polizei am Mittwoch. Dabei handelt es sich um einen ehemaligen Angehörigen einer freiwilligen Feuerwehr im Kreis Viersen. Warum der Süchtelner die Brände gelegt hat, dazu machte die Polizei keine Angaben.