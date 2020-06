Mitgliederversammlung : Kempener Grüne verabschieden das Programm zur Kommunalwahl

Monika Schütz-Madré führt die Reserveliste an. Foto: Grüne

Kempen Die Grünen gehen mit großem Optimismus in den Wahlkampf für die Kommunalwahlen am 13. September. Bei ihrer Mitgliederversammlung am Mittwochabend im Forum in St. Hubert wurde das Wahlprogramm verabschiedet.

Die Corona-Krise habe gezeigt, dass man in vielen Bereichen umdenken müsse. „Die Krise macht jetzt den Raum auf, darüber nachzudenken, wie eine andere, eine lebenswerte Zukunft aussieht“, heißt es im Vorwort des Programms. Für die Grünen „zeigen dabei unsere Grundwerte wie Nachhaltigkeit und Partizipation den Weg aus der Krise“. Als große Herausforderung gelten unverändert Klimawandel, Verkehrswende, Wohnungsnot. Die Grünen setzen auf digitalen Wandel und auf den Dialog mit den Bürgern. Eine größere Wertschätzung aller Generationen ist ein weiteres Anliegen.

In den zentralen Punkten liegen sie auf einer Linie mit dem unabhängigen Bürgermeisterkandidaten Christoph Dellmans, der von Grünen, SPD und Linken unterstützt wird. Dellmans machte in seinem Grußwort deutlich, dass er die Werte, für die die Ökopartei steht, mittrage und man gemeinsam einen Politikwechsel nach mehr als 70 Jahren CDU-Vorherrschaft wolle.