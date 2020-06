Aktionstag in Oedt : Brandschutzübung für Grefrather Vorschulkinder

Oedt 45 Vorschulkinder von vier katholischen Kindergärten in der Gemeinde Grefrath machen bei einer speziellen Übung der Freiwilligen Feuerwehr mit. „Aktionstag Brandschutzfrüherziehung“ nennt sich das.

„Ich glaube, da vorne im Wald brennt es“, sagt Manfred Wolfers jun. zu den fünf Kindern der Gruppe „Die Wühlmäuse“ vom katholischen Kindergarten St. Vitus in Oedt, die mit ihren Erzieherinnen Marita Heinze und Alex Genneper gespannt auf ihren Einsatz warten. Mehrere Kinder halten den Schlauch bereits in den Händen. Ein anderes Kind steht an der roten Kübelspritze, die gerade am Hydranten befüllt wurde. Es brennt Gott sei Dank nicht. Das kleine Waldstück vor der Burg Uda in Oedt ist vom nächtlichen Regen frisch getränkt, aber hier handelt es sich auch um eine Feuerwehrübung für die 45 Vorschulkinder der vier katholischen Kindertagesstätten in der Gemeinde Grefrath.