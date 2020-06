Mundharmonikaspieler aus Kempen tritt in Viersen auf : Mundharmonikaspieler gibt Konzert im Autokino

Konstantin Reinfeld aus Kempen tritt das erste Mal seit Corona auf. Foto: Oliver Frederic Kern

Kempen Der 24-jährige Kempener Mundharmonikaspieler Konstantin Reinfeld spielt mit Benyamin Nuss am Piano Stücke der Film- und Weltmusik. Zu hören sind sie am kommenden Freitag im Autokino in Viersen.

Ausgefallene Konzerte, abgesagte Reisen, nahezu kultureller Stillstand – für Konstantin Reinfeld und seine Musikerkollegen ist die Corona-Zeit eine Herausforderung. Fast 100 Livestreams hat der Kempener Mundharmonikaspieler derweil im Internet produziert, nun will der 24-Jährige wieder auf eine Bühne. Mit seinem Musikpartner Benyamin Nuss am Piano tritt er am Freitag im Viersener Autokino am Hohen Busch auf.

Sein letztes Konzert vor dem Lockdown hat Reinfeld am 12. März in Baden-Baden im Rahmen von „Mr. M‘s Jazz Club“ mit Marc Marshall, Sohn des Entertainers Tony Marshall, gespielt. Und da hatte er noch Glück: Am zweiten Tag der Veranstaltung durfte schon kein Publikum mehr anwesend sein, das für den dritten Tage vorgesehene Programm fiel ganz aus. „Es war der totale Bruch“, sagt Reinfeld über die Corona-Zeit. Der junge Mundharmonikaspieler wurde 2019 mit dem Musikpreis „Opus Klassik“ in der Kategorie „Nachwuchskünstler des Jahres“ ausgezeichnet. Seitdem hatte er Auftritte unter anderem in der Philharmonie Essen, im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg und in der Schweiz. Ende Februar stand er mit China Moses, Tochter der Jazzsängerin Dee Dee Bridgewater, und der Big Band der Deutschen Oper in Berlin auf der Bühne.

Untätig war Reinfeld in den vergangenen Monaten allerdings nicht. Für den Musikinstrumentenhersteller Hohner dreht er Youtube-Videos über sein Instrument und die Musik und bietet dabei noch unbekannten Künstlern etwa aus Iran eine Plattform. „Das kommt total gut an“, berichtet der 24-Jährige, der zwischen Köln und Hamburg pendelt.

Besuchern des Konzerts am Freitag verspricht Reinfeld viel Abwechslung. Er und Nuss spielen Stücke, die asiatische Komponisten von Videospielmusik extra für die beiden und ihre Instrumenten konzipiert haben. Zustande kam der Kontakt über den 31-Jährigen Nuss, der in den größten Konzertsälen der Welt bereits Musik aus dem Videospiel „Final Fantasy“ gespielt hat.

Tickets für das Konzert am Freitag, 26. Juni, 20 Uhr, im Autokino „Vierfalt“, Josef-Kaiser-Allee 1 in Viersen, gibt es ab 29 Euro pro Auto (zwei Personen) unter www.proticket.de. Einlass: ab 19 Uhr.

(emy)