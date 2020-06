Kempener Weihnachtsmarkt : Werbering ist enttäuscht von der Politik

Kempen Der Vorstand des Kempener Werberings ist frustriert, weil die Politik mehrheitlich die Ausweitung des Weihnachtsmarktes für die gesamte Adventszeit auf dem Buttermarkt ablehnt. Es gibt keine Lösung für einen alternativen Standort für den Wochenmarkt.

Die Macher des Kempener Weihnachtsmarktes haben das Problem, dass der Markt nur an den Adventswochenenden stattfinden kann. Die Stände müssen in der Regel vier Mal auf- und wieder abgebaut werden. Diesen Aufwand scheuen viele Weihnachtsmarkthändler und meiden daher Kempen. In anderen Orten mit einem dauerhaften Weihnachtsmarkt haben die Anbieter dieses Problem nicht.

Der Weihnachtsmarkt in Kempen findet in der Adventszeit immer nur an den Wochenenden statt. Die Stände müssen in der Regel viermal auf- und wieder abgebaut werden. Nachteil für den örtlichen Handel und die Gastronomie: Besucher kommen nur an den Wochenenden, in der Woche kann kein zusätzlicher Umsatz generiert werden.

Der Werbering fühlt sich von Politik und Stadtverwaltung in der Sache im Stich gelassen. Schließlich sei der Kempener Weihnachtsmarkt ein großer Werbefaktor für die Stadt. Er locke jedes Jahr Hunderttausende Besucher an. Damit das auch künftig so bleibt, will man den Markt eben attraktiver gestalten. Er soll mehr weihnachtliches Flair bekommen. In Gesprächen mit der Politik und den Bürgermeisterkandidaten hat man das Konzept erläutert. Der Werberingvorstand war davon ausgegangen, die Unterstützung der Gesprächspartner zu haben. Dass die Politik nun einen unerwarteten Rückzieher gemacht hat, will nicht so recht einleuchten. Für den Wochenmarkt würde man schon ein attraktives Ausweichquartier finden, versichert der Vorstand. Worüber man vor allem enttäuscht ist: Von der erneuten Ablehnung der eigenen Pläne hat man aus der Rheinischen Post erfahren. „Da hätte ja mal vorher einer mit uns reden können“, sagt Werberingvorsitzender Armin Horst ziemlich frustriert.