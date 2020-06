Grefrath : Nur wenige Bußgelder wegen Corona

Grefrath Die Grefrather haben sich während des Lockdowns diszipliniert verhalten. Es wurden vom Ordnungsdienst kaum Bußgelder verhängt. Der Kämmerer rechnet für den Gemeindehaushalt wegen der Corona-Krise mit 2,2 Millionen weniger an Einnahmen aus Steuern und Elternbeiträgen.

(ulg) Stephan Röttges leitet seit Mitte März den Bereich Ordnung und Soziales bei der Gemeinde Grefrath. Und der Einstieg war Corona-bedingt nicht leicht. In der Ratssitzung gab Röttges der Politik nun eine kurze Bilanz. Gastronomen, Händler und Bürger hätten viele Fragen gehabt. Im Großen und Ganzen hätten sich die Grefrather aber sehr diszipliniert gezeigt. Als es noch die Regelung gab, dass sich maximal zwei Personen in der Öffentlichkeit treffen durften, seien einige Ansprachen notwendig gewesen. Mittlerweile sei dies ja gelockert und die Situation habe sich daher entspannt. Es seien nur wenige Bußgelder verhängt worden. Genaue Zahlen nannte Röttges nicht. Die Verfahren, die eingeleitet werden mussten, könne man an zwei Händen abzählen. „Wir haben es oft beim ersten Mal bei einer Verwarnung belassen“, so Röttges. Von Bürgermeister Manfred Lommetz gab es lobende Worte für den guten Umgang der Grefrather mit der außergewöhnlichen Pandemie-Situation.