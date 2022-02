Inzidenz steigt auf 1117,5 : Sechs weitere Corona-Todesfälle im Kreis Viersen

Kreis Viersen Sechs weitere Personen sind an der Corona-Krankheit gestorben: ein 97-Jähriger und eine 82-Jährige aus Kempen, eine 93-Jährige und eine 86-Jährige aus Willich, ein 88-Jähriger aus Schwalmtal sowie eine 83-Jährige aus Niederkrüchten.

Dem Kreis Viersen wurden seit Samstag, 5. Februar, 1883 neue Infektionen mit dem Coronavirus bekannt. Aktuell gelten 5594 Personen im Kreis Viersen als infiziert – 815 davon in Kempen, 725 in Willich, 604 in Tönisvorst und 436 in Grefrath.