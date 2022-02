Basketball-Oberliga : Bayer feiert trotz verschlafener Anfangsphase Kantersieg

Krefeld Bayer Uerdingen besiegt die BG Lamp-Lintfort II mit 84:44 und baut den Vorsprung in der Basketball-Oberliga zum Dritten aus. Die Mannschaft von Trainer Mahmoud Al Abed wirft sich für die Aufstiegsrunde ein.

Allerdings fand die Mannschaft des verletzten Kapitäns Robin Naber nach dem 64:63-Überraschungserfolg beim zuvor ungeschlagenen Tabellenführer TuS Maccabi Düsseldorf in der Vorwoche diesmal nur schwer ins Spiel. „Wir haben sehr bescheiden angefangen, unser Spiel war sehr holprig. Wir haben den Gegner wohl etwas unterschätzt und waren zu selbstsicher“, berichtete Naber. Nach dem 14:15-Rückstand gegen das Schlusslicht der Oberliga fand Coach Al Abed deutliche Worte und nahm einige personelle Änderungen vor. Ab dem zweiten Viertel lief es dann komplett in die richtige Richtung, das zweite Viertel entschieden die Uerdinger mit 27:3 für sich, so dass sie mit einer 41:18-Führung in die Halbzeitpause gingen. Und auch im dritten und vierten Viertel ließen die Schützlinge von Mahmoud Al Abed nichts mehr anbrennen und fuhren den sechsten Sieg in Folge ein.