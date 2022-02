Handball : Frauen von Adler Königshof feiern ungefährdeten Sieg

Krefeld Den Grundstein zum 30:25-Erfolg gegen Witzhelden legt der Handball-Oberligist bereits vor der Pause. Die Männer hingegen erzielen den Siegtreffer beim TV Angermund erst sechs Sekunden vor dem Schlusspfiff.

Die Frauen von Adler Königshof bleiben in der Erfolgsspur. Gegen den TV Witzhelden gewann die Mannschaft von Trainer Ingo Häußler zu Hause mit 30:25 (18:11). Die Krefelderinnen sind in der Handball-Oberliga das einzige Team ohne Nachholspiele.

Zwei Jahre spielt Michelle Vißers schon für die Frauen von Adler Königshof. In der Saison 2019/20 wechselte die heute 26-Jährige von der Turnerschaft St. Tönis nach Krefeld. Nachdem sie länger fehlte, kommt sie nun immer besser in Fahrt und entwickelt sich gerade prächtig. Auch gegen den TV Witzhelden konnte sie vor allem in der Deckung überzeugen, steuerte zudem drei Treffer zum Erfolg bei.

Vor allem die erste Halbzeit hat Ingo Häußler Spaß bereitet. „Wir haben gut in der Deckung agiert und viele einfache Tore erzielen können“, berichtete der scheidende Coach. Michelle Vißers konnte einige Bälle in der Deckung abfangen und leitete Tempogegenstöße ein, die schnelle Spielerinnen wie Vanessa Fischer zu einfachen Treffern nutzten. Mit 18:11 lagen die Gastgeberinnen bereits zur Pause in Führung. Witzhelden nahm nach dem Wecjhsel zwei Rückrückraumspielerinnen der Adler in Manndeckung und störte damit den Spielfluss. Das Ergebnis wurde knapper, dennoch konnten die Gäste die Begegnung nicht offener gestalten. Am Ende gewannen die Adler die Begegnung mit 30:25.