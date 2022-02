„Malen ist Erholung für die Seele“ : Kempenerin stellt Tierbilder im St.-Peter-Stift aus

Erika Großmann zeigt ihre tierischen Motive im Kempener St.-Peter-Stift an der Auguste-Tibus-Straße. Foto: Axel Küppers

Kempen Tiermotive in Pastellkreide und Acryl zeigt die Kempenerin Erika Großmann derzeit im St.-Peter-Stift. Bis Ende März sind ihre Bilder dort zu sehen – corona-bedingt müssen sich Interessierte vorab anmelden.

Sie mag Lagerfeld und die wilden Hühner: Erika Großmann stellt zurzeit ihre Bilder im Kempener St.-Peter-Stift aus. Vordergründig sind es Tierbilder, bei genauerem Hinsehen entwickeln die Ansichten eine zweite Ebene. Die regt dann meist zum Schmunzeln an, aber auch zum Reflektieren über das Motiv.

Zuweilen werden mit leichter Hand auch ernste Themen angezupft wie Respekt vor der Kreatur, Tierhaltung, Würde und Persönlichkeit. Etwa beim Anblick des grunzenden Ferkels, das sich sauwohl zu fühlen scheint – und doch der Schlachtung nicht mehr fern scheint. Der traurige Blick verrät Abgründe. Oder der Modezar mit Zöpfchen als gackernder Gockel – so wird einem der Unnahbare schon fast vertraut und sympathisch, aus Karl wird Karlchen. Es sind fabelhafte Tierfiguren, die ihr Wesen in leuchtenden Farben entfalten und den Betrachter berühren: Was mag dieses Huhn wohl gerade aushecken?