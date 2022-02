Fußball-Testspiele : Bezirksliga-Spitzenreiter bekommt vom VfR Fischeln die Grenzen aufgezeigt

Kam am Wochenende aus dem Feiern nicht mehr raus: Trainer Karl-Heinz Himmelmann. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Drei Härtetests in Freialdenhoven, Tönisberg und Arnoldsweiler standen vor dem schweren Meisterschaftsauftakt in Ratingen am 20. Februar noch auf dem Terminkalender des Fußball-Oberlogisten Teutonia St. Tönis. Der gestrige aber ist schon Makulatur, weil der Mittelrheinligist die Partie absagte.

Die Absage erfolgte etwas überraschend, vor allem die Begründung: Nicht wegen Probleme mit dem Kunstrasen an der Ederener Straße oder Corona, sondern wegen des böigen Windes, der im Kreis Düren noch stärker wehte, als in unserer Region. Aber es gab noch eine Reihe anderer Testspiele.

VfR Fischeln - SC Victoria Mennrath 5:2 (4:1). Die Gäste, die die Tabelle der Bezirksliga souverän anführen, stellten schnell fest, was eine Liga höher abgeht. Jannick Geraets (9.), Ilay Baris (16.), Hendrik Schons (23.), Robin Fuhrmann (45.) und Bonko Smoljanovic (63.) trafen für das Team von Trainer Karl-Heinz

Himmelmann, der vergangenen Freitag 57 Jahre alt wurde. Beide Treffer des SC erzielte Fabian Aron Szordykowski (43./61.).

SC Schiefbahn - TSV Kaldenkirchen 3:2 (1:0). Nach der Führung von Spielertrainer Daniel Klinger (21.) drehten die Grenzler durch Florian Engelbrecht (52.) und Noel Müllers (69.) im zweiten Abschnitt den Spieß um. Das aber wollten die klassenhöheren Platzherren nicht auf sich sitzen lassen und schlugen in der Endphase durch Routinier Lazaros Iliadis (81.) und Jens Seyferth (88.) zurück.

SV Vorst II - SC Viktoria Anrath 1:3 (0:0). Niclas Roesges brachte den gastgebenden B-Ligisten zwar nach vorne (49.), doch danach wurde die Viktoria ihrer Favoritenrolle durch Christian Wenzel (51.), Selcuk Demir (67.) und Tom Beckers noch gerecht (90.+2).

SSV Grefrath - SV Thomasstadt Kempen 1:1 (0:0). Nach gut einer Stunde zog der Gast aus der B-Liga durch Sven Keller in Front. Erst kurz vor Schluss glichen dann die zwei Klassen höher spielenden Grefrather durch Christopher Claeren aus (86.).

VfL Tönisberg - Duisburger SV 7:2 (4:0). Im Duell mit einem Landesligisten aus der Parallelgruppe zeigten sich die Weinand-Schützlinge gegenüber der vergangenen Woche stark verbessert. Nico Jeegers (2), Niklas Jahny, Manuel Franken, Marcel Hillar, Hendrik Rouand und Jan Esser teilten sich den Torsegen.

VfL Willich - SV St. Tönis 3:1 (3:0). Schon zur Halbzeit hatte das Glasmacher-Team nach Treffern von Jonas Kunft (2.), Lauritz Tost (23.) und Eric Schulz (32.) alle Weichen gestellt. Spät kamen die St. Töniser zum Ehrentor durch Marius Panzer (88.).

VfB Korschenbroich - DJK Teutonia St. Tönis II 1:3 (0:2). Tobias Gorgs (19.) und Niklas Schubert (26.) legten für die Teutonen vor. Direkt nach dem Seitenwechsel verkürzte der VfB durch Leon Garche (46.), ehe Tulunay Eyüpolu für den Endstand sorgte (74.).