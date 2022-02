Antrag der Kempener Politik : CDU will mehr Ladesäulen für E-Autos

Kempen Die CDU-Fraktion schlägt Standorte für weitere Ladesäulen in den Stadtteilen vor. Fehlende Ladestationen könnten sich negativ auf das Kaufverhalten und die Attraktivität von E-Autos sowie die Zukunft der E-Mobilität auswirken.

Die CDU in Kempen setzt sich für mehr E-Auto-Ladesäulen in der Stadt ein. Bislang betreiben die Stadtwerke Kempen neun öffentliche Ladestationen in Kempen, etwa am Viehmarkt, im Gewerbegebiet, am Bahnhof, am Aquasol, auf dem Kundenparkplatz der Stadtwerke und am Markt in St. Hubert. Die CDU beantragt nun, weitere Ladestationen einzurichten.