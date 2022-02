Schutz vor Corona : Zehn Apotheken im Kreis Viersen wollen gegen Corona impfen

Auch Apotheken können nun Coronaschutzimpfungen anbieten. Foto: dpa/Uli Deck

Kreis Viersen Zehn Apotheken aus dem Kreis Viersen haben bislang mitgeteilt, gegen Corona impfen zu wollen. Dabei sind Apotheken aus Brüggen, Grefrath, Nettetal, Niederkrüchten, Schwalmtal und Viersen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im Kreis Viersen haben bislang zehn Apotheken beim Amtsapotheker des Kreises ihre Bereitschaft bekundet, Coronaschutzimpfungen vornehmen zu wollen. Loslegen dürfen Apotheken bundesweit damit ab Dienstag, 8. Februar, doch wann die Apotheken damit tatsächlich beginnen, bleibt ihnen selbst überlassen. Deshalb empfiehlt der Kreis Viersen Impfwilligen, sich zunächst bei ihrer Apotheke zu erkundigen, ob dort Impfungen durchgeführt werden – und wenn ja, ab wann.

Als einzige Apotheke im Ostkreis hat bislang die Hubertus-Apotheke in Grefrath ihre Impfbereitschaft an den Amtsapotheker gemeldet. Allerdings will Inhaberin Alice von Laguna noch nicht am Dienstag mit den Impfungen starten: Die Ärzte in Grefrath und auch das mobile Impfteam des Kreises, das regelmäßig Impfaktionen im früheren Getränkemarkt an der Umstraße in Grefrath anbietet – so auch am 8. Februar zwischen 15 und 19 Uhr – leisteten hervorragende Arbeit, sagt von Laguna, „da will ich mich gar nicht einmischen.“

Sollte im März allerdings der auf die Omikron-Variante angepasste Impfstoff kommen, sei mit einer deutlich größeren Nachfrage nach Impfungen zu rechnen, so von Laguna. Auch werde es eine große Nachfrage nach der zweiten Booster-Impfung für Menschen ab 70 Jahre und gesundheitlich gefährdete Menschen geben, ist die Apothekerin überzeugt, „und dabei möchte ich gern unterstützen.“ Um alle Voraussetzungen für die Impfung in der Apotheke zu erfüllen, muss von Laguna zudem noch eine Hürde meistern: Alle Mitarbeiter müssen gegen Masern geimpft sein, und das ist noch nicht der Fall. Deshalb hat sie als Starttermin für die Impfungen in der Hubertus-Apotheke nun den 28. März ins Auge gefasst. Sie hofft, dass sie dann auch Menschen ansprechen kann, die sich zum ersten Mal gegen Corona impfen lassen wollen und bislang den Weg zum Impfzentrum oder zur Arztpraxis nicht fanden.

Alle teilnehmenden Apotheken will der Kreis Viersen unter www.kreis-viersen.de/corona stets aktualisiert auf einer Karte anzeigen, dort in der Rubrik „Teststellen für Bürger“. Neben der Hubertus-Apotheke in Grefrath haben auch folgende Apotheken dem Kreis Viersen mitgeteilt, impfen zu wollen: in Brüggen die Apotheke am Katharinenhof, in Nettetal die Kiependräger-Apotheke, die Nette-Apotheke und die Sebastian-Apotheke, in Niederkrüchten die Schwanen-Apotheke und die Laurentius-Apotheke, in Schwalmtal die Marien-Apotheke und die St.-Antonius-Apotheke sowie in Viersen die Aesculap-Apotheke.

(biro)