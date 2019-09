Wirtschaft in Kamp-Lintfort : Angehende Büsch-Bäcker legen „Superhelden-Auftritt“ hin

Wirtschaft in Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort Das Team der Handwerksbäckerei Büsch in Kamp-Lintfort setzte sich gegen seine Mitbewerber beim Themenwettbewerb der Bäcker-Innung durch.

Es war eine Premiere beim Themenwettbewerb der Bäcker-Innung Niederrhein und der Bäckerei-Innung Krefeld-Viersen, denn zum ersten Mal gab es einen „Wettbewerb der Firmen-Teams“. Jeweils drei angehende Bäcker und drei angehende Bäckerei-Fachverkäuferinnen traten als Team gemeinsam an. Sieger wurde das Team der Kamp-Lintforter Handwerksbäckerei Büsch mit ihrem „Superhelden“-Auftritt.

„Wir sind sehr stolz auf das, war unsere jungen Menschen hier erreicht haben“, freuten sich die beiden Büsch-Geschäftsführer Norbert Büsch und Dirk Jonack, die zur Auszeichnung ins Handwerkliche Bildungszentrum Moers gekommen waren. Charlotte Glöckner, Nico Hahn und Kubilay Can Topal bildeten das Bäcker-Team, Barbara Kleinfeld, Sophie Möwes und Juliana Sturm die Lebensmittel-Fachverkäuferinnen-Truppe. Das gemeinsame Thema war „Comic“. Die insgesamt vier Teams aus Kleve, Dinslaken und Kamp-Lintfort hatten bereits im Vorfeld in ihren Bäckereien das entsprechende Thema und Produktideen entwickelt. Vor Ort wurden dann die neu-geschaffenen Produkte gebacken und in einem Schaufenster zur Ansicht besonders schön dekoriert.