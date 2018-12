Kamp-Lintfort: Büsch eröffnet eine Lehrwerkstatt

Kamp-Lintfort Bäckerlehrlinge lernen dort an einem Tag der Woche wichtige Grundlagen.

„Bäcker ist ein vielschichtiger Beruf. Ihn zu erlernen, ist anspruchsvoll. Dabei wollen wir unsere Auszubildenden intensiv unter­stützen“, erläutert Norbert Büsch, Chef der gleichnamigen Bäckerei in Kamp-Lintfort, die Wertschätzung, die die Handwerksbäckerei dem Nachwuchs entgegenbringt. Um diese Unterstützung noch zu verstärken, hat das Unternehmen in Kamp-Lintfort nun eine eigene, große Lehrwerkstatt eingerichtet. „Hier lernen unsere insgesamt 23 Bäckerlehrlinge an einem Tag der Woche wichtige Grundlagen und können in Ruhe üben“, berichtet Marc Zeitz. Er ist als Leiter für die Ausbildung der Bäcker und Bäckerinnen verantwortlich.