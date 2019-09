Ausbildung in Kamp-Lintfort : Unesco-Schüler lernen Handwerk kennen

Ausbildung in Kamp-Lintfort

Bäcker Johannes Gerhards gehörte zu den 13 Meistern, die sich am Mittwoch Zeit genommen haben, um den Unesco-Schülern eine Ausbildung im Handwerk näher zu bringen. Foto: Norbert Prümen (nop)

Kamp-Lintfort Handwerk hat goldenen Boden“: Seit 14 Jahren bringt die Unesco-Schule ihre Schülern mit Meistern aus dem Handwerk in Kontakt. Es geht um Ausbildungschancen.

Insgesamt 13 Meister und Obermeister waren am Mittwoch in die Unesco-Schule gekommen, um den Schülern der zehnten Klassen die Besonderheiten ihrer jeweiligen Berufssparten zu erklären, Fragen zum Beispiel zu schulischen und persönlichen Voraussetzungen, Ausbildungsdauer, Bezahlung und Weiterbildungsmöglichkeiten zu beantworten. „Das ist uns ein echtes Anliegen“, erklärte der Optiker- und Akustikermeister Andreas Wiesner zu der von der Weseler Kreishandwerkerschaft und der Düsseldorfer Handwerkskammer unterstützten Initiative: „Diese jungen Leute sind unsere Zukunft.“ Dabei werde es „leider immer schwieriger, guten Nachwuchs zu finden“. „Die Zeiten, als wir für eine Ausbildungsstelle noch mehr als zehn Bewerber hatten, sind heute vorbei“, bedauerte er. „Die mit den guten Schulnoten wollen in der Regel studieren, weil sie sich damit später ein höheres Einkommen versprechen.“