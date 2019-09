Laga-Countdown : Bubblefußball bei Alemannia Kamp

Die Laga-GmbH organisierte am Dienstag eine Bubbleball-Turnier. Foto: Norbert Prümen (nop)

Kamp-Lintfort (aka) In sieben Monaten, am 17. April 2020, startet die Landesgartenschau in Kamp-Lintfort. Der Countdown läuft. Die Laga-GmbH versüßt die Wartezeit monatlich mit kleinen Events. Der sechste Countdown, der die Vorfreude auf die Landesgartenschau schüren soll, stand am Dienstag unter dem Motto „Sportliche Laga“.

