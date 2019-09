101.000 Euro für guten Zweck : „Bewegen hilft“ erreicht Rekordergebnis

Abschlussveranstaltung von „Bewegen hilft“: Monika und Guido Lohmann mit Unterstützern und Vertretern der Einrichtungen, an die das Geld geht. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Xanten Eine der größten privaten Charity-Aktionen am Niederrhein ist in diesem Jahr mit einem neuen Rekord zu Ende gegangen. 101.000 Euro kamen durch „Bewegen hilft“ zusammen, das Geld geht an soziale und karitative Einrichtungen. Dafür haben Hunderte Menschen geschwitzt.

„Die Resonanz dieses Jahr war einfach überragend und hat meine Vorstellungskraft gesprengt“, sagte Guido Lohmann, der die Aktion „Bewegen hilft“ vor mehreren Jahren ins Leben gerufen hat. Nach den drei Wochen sei er „einfach nur platt und erschöpft, aber glücklich“. Eine für unerreichbar gehaltene Schallmauer sei übersprungen und ein Spendenergebnis von 101.000 Euro erreicht worden, sagte er am Freitagabend bei der Abschlussveranstaltung auf dem Kerckenhof in Xanten-Wardt. „Das ist überwältigend.“

Das Geld komme zu 100 Prozent dort an, wo es gebraucht werde, sagte Lohmann weiter. Mehr als 70 soziale und karitative Einrichtungen hat „Bewegen hilft“ in den vergangenen Jahren schon unterstützt. 23 sind es in diesem Jahr, unter anderem das Präventionsprogramm „Mein Körper gehört mir“ für Grundschulkinder in Moers-Hülsdonk, die Telefonseelsorge, die Drogenberatung Kamp-Lintfort, die Behindertenwerkstätten aus Moers und das Sonsbecker Kinderhospiz. Ohne die Spenden sei ihre Arbeit in dieser Form nicht möglich, machten Vertreter der Einrichtungen deutlich.

2020 wird es eine neue Runde der Charity-Aktion geben, kündigte Lohmann an. „Auch im kommenden Jahr werden wir den linken Niederrhein wieder bewegen“, sagte der Vorstandsvorsitzende der Volksbank Niederrhein. „Wir werden wieder Spaß zusammen haben, Sport treiben und dabei zur Unterstützung der vielen sozialen und karitativen Einrichtungen hier vor Ort Spenden einsammeln.“ Dann geht die Aktion ins achte Jahr.

(wer)