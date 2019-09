Ärztlicher Notdienst in Kamp-Lintfort : SPD beantragt Resolution zum Erhalt der Notfallpraxen

Foto: Blazy, Achim (abz)

Kamp-Lintfort Die SPD-Kreistagsfraktion unterstützt die Initiativen in den betroffenen Kommunen am linken Niederrhein.

Von Anja Katzke

Die SPD-Fraktion in Kamp-Lintfort erfährt Rückendeckung in ihrem Einsatz für den Erhalt des ärztlichen Notdienstes in der Region. Die Kreistagsfraktion der Sozialdemokraten hat sich eingehend mit der geplanten Neuorganisation des Notdienstes befasst und will in der kommenden Kreisausschusssitzung eine Resolution beantragen. Der Kreistag soll die Kassenärztliche Vereinigung auffordern, die linksniederrheinischen Anlaufstellen zu erhalten, und die entsprechenden Initiativen der betroffenen Kommunen unterstützen. „Besonders auf linksrheinischem Kreisgebiet sehen wir die Sicherstellung der medizinischen Notfallversorgung gefährdet. Wir hoffen auf eine breite Unterstützung der anderen im Kreistag vertretenen Fraktionen“, teilte Vorsitzender Gerd Drüten am Freitag mit.

Wie berichtet, plant die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein, den ärztlichen Notdienst im linksrheinischen Teil des Kreises Wesel am Bethanien-Krankenhaus in Moers zu konzentrieren. Die Standorte würden damit von aktuell vier auf einen reduziert. Die Notfallpraxis in Moers wäre Anlaufstelle für rund 220.000 Menschen. Die SPD-Fraktion in Kamp-Lintfort startete deshalb nach dem Sommerferien eine Informationskampagne und sammelte rund 1000 Unterschriften. Die Kreistagsfraktion begründet ihren Antrag damit, dass eine notärztliche Versorgung außerhalb der üblichen Praxiszeiten wohnortnah, möglichst in jeder Kommune des Kreises Wesel, sichergestellt werden müsse. „Bedauerlicherweise plant die Kassenärztliche Vereinigung auf der linken Rheinseite eine Konzentration des Notdienstes auf nur einen Standort“, heißt es in dem Antrag. Dies sei vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und des eingeschränkten ÖPNV-Angebotes, vor allem in der Nacht und am Wochenende nicht hinnehmbar.