Ausbildung in Kamp-Lintfort : Drei Innungsbeste bei Büsch

Ausbildung in Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort 50 Auszubildende der Handwerksbäckerei Büsch haben erfolgreich ihre dreijährige Ausbildung abgeschlossen. Dazu gehörten „Fachverkäufer im Lebensmittel­handwerk Bäckerei“, „Kaufmann für Büromanagement“, „Bäcker“ und ein „Fachlagerist“.

Drei von ihnen, Ann-Kathrin Heinz aus Moers, Jennifer Neuhaus aus Duisburg und Sylvia Peretic aus Essen schlossen sogar als Innungsbeste der gesamten Kreishandwerkerschaft Niederrhein ab. Ann-Kathrin Heinz und Jennifer Neuhaus als beste Fachveräuferin, Sylvia Peretic als beste Konditorin. Ebenso erfolgreich waren 20 Mitarbeiter aus unterschiedlichen Fachbereichen des Unternehmens, die nun die „Ausbilder-Eignungsprüfung“ abgelegt haben. Als Dank für Erfolg und Ausdauer – sowohl von den Auszubildenden, ihren jetzigen als auch von den zukünftigen Ausbildern – gab es ein großes Fest. Dabei gratulierten alle drei Büsch-Geschäftsführer Norbert Büsch, Dirk Jonack und Michael Trosdorff -gemeinsam mit Maria Peters von der Personalentwicklung „ihren“ Auszubildenden und neuen Ausbildern. Mehr als Tausend junge Menschen wurden bei der Handwerksbäckerei Büsch mit Stammsitz in Kamp-Lintfort während der letzten 30 Jahre in den unterschiedlichsten Berufen ausgebildet. Viele sind heute als Filialleiter, Meister oder in anderen leitenden Berufen tätig.