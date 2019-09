Zentrum für Bergbautradition in Kamp-Lintfort : Langzeitarbeitslose bringen Loks in Schuss

Kamp-Lintfort Elf Teilnehmer einer Maßnahme von Jobcenter und TÜV Nord haben das neue Vereinsheim der Fördergemeinschaft renoviert. Zurzeit entrosten sie Lokomotiven aus dem Untertagebetrieb.

Die elf Männern im Alter von 28 bis 58 Jahren stellten einige neue Innenwände in Trockenbauweise auf, tapezierten Wände und strichen diese. Sie bauten Regale auf, in denen demnächst die Bücher und Materialien Platz finden, die zurzeit noch in Kartons lagern. Sie stellten Vitrinen auf, in denen bald ein Teil der 750 Grubenlampen der Fördergemeinschaft ausgestellt wird. In den letzten Wochen entrosteten sie Lokomotiven und Waggons, von den sie schon die ersten grundiert und lackiert haben. „Ziel der Zusammenarbeit ist es, den arbeitslosen Menschen eine neue berufliche Perspektive zu bieten und sie dann erfolgreicher in den Arbeitsmarkt integrieren zu können“, erläutert Jobcenter-Bereichsleiterin Angela Preuß das niederschwellige und praxisorientierte Projekt. Tüv-Nord-Ausbilder Wolfgang Baum unterstreicht: „Die Teilnehmer organisieren sich selber, planen und führen durch.“ Sie hätten unterschiedliche Charaktere und würden sich ergänzen, zum Beispiel als Trockenbauer, Maler oder Schlosser. So würden sie neue Fähigkeiten entwickeln.