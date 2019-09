Kunst in Kamp-Lintfort : Künstler erforscht Schicht für Schicht das Spannungsfeld Weiß

Kamp-Lintfort Die Galerie Schürmann in Kamp-Lintfort präsentiert ab Freitag die Arbeiten von Dan Hepperle. Die Ausstellung an der Moerser Straße 252 läuft bis zum 19. Oktober.

„Die Welt ist viel offener und das Leben viel lebendiger als das, was wir oft daraus machen“, sagt Dan Hepperle. Die Kunst sei ein Weg dahin, einfach nur einzutauchen – ohne von Erklärungswünschen überlagert zu sein. „Kinder können das gut. Sie entdecken den Zauber einer alten Mauer oder eines Baumes.“ Und genauso erlebt Dan Hepperle den künstlerischen Prozess immer wieder aufs Neue. Ab Freitag, 20. September, 19.30 Uhr, präsentiert er in der Galerie Schürmann in Kamp-Lintfort seine Arbeiten. Gut vier Jahre hatte es gedauert, bis es Galerie-Chef Andreas Verfürth gelang, Dan Hepperle für eine Ausstellung in seinen Räumen zu gewinnen. Es sind die Arbeiten, die Verfürth so sehr faszinierten, dass er dran blieb. Dan Hepperle lässt sich in der Abgeschiedenheit der Eifel von der Natur inspirieren. Aus Köln stammend entdeckte er vor 17 Jahren das Landleben für sich. „Es ist mir nahe“, sagt er. „Dort ist der Sternenhimmel so klar, dass er in die Seen einzutauchen scheint.“ Die Ruhe des Landlebens spiegelt sich in den Arbeiten des Künstlers wider. „Viele sagen: Meine Arbeiten seien still, sie würden beruhigen. Das ist meine Mentalität.“ Dabei geht es in seiner Kunst eigentlich um die Erforschung der Farbe Weiß und der so weit wie möglich gehenden Reduktion. „Es ist aber immer nur eine Annäherung an Weiß“, sagt der Künstler. Er grundiert die Leinwand immer zuerst schwarz, dann trägt er Farbschicht für Farbschicht auf, bis das Bild immer heller wird. Wer genau hinschaut, erkennt ein rötliches, gelbes oder blaues Weiß darin, eines das vielfach changiert und niemals ganz rein ist. Und darin liegt das Lebendige und die Spannung seiner Arbeiten. „Es ist wie in der Musik, sagt Dan Hepperle, dessen Werk zum ersten Mal in Kamp-Lintfort ausgestellt ist. „Was ist Klang und was nicht? Es geht auch in meiner Malerei um die Grenze zwischen dem Wahrnehmbaren und dem Nicht-Wahrnehmbaren. Dort, wo es nicht mehr um die rationale, die analytische Weltanschauung geht“, erklärt er seine Idee. In wie vielen Schichten er die Farben aufträgt, weiß er gar nicht so genau. Viele sind es, sagt der Künstler. „Manchmal steht eine Arbeit ein Jahr lang unberührt in meinem Atelier. Dann erst male ich weiter.“ Es ist aber nicht die Perfektion, die er sucht. Die Natur ist zwar die Quelle seiner Inspiration, im Laufe des Malprozesses werde sie aber sekundär.In die Ölbilder arbeitet er mit Spachteln Strukturen hinein, manchmal sind es Quadrate, manchmal feine Linien, die den Arbeiten in Weiß ihre Lebendigkeit verleihen.