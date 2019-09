Interview Jürgen Preuß : Notdienst: SPD sammelt 1000 Unterschriften

Die Kassenärztliche Vereinigung empfiehlt, den ärztlichen Notdienst im linksniederrheinischen Teil des Kreises Wesel von aktuell vier Standorten auf einen am Bethanien-Krankenhaus in Moers zurückzufahren. Die SPD in Kamp-Lintfort macht sich dafür stark, die Notfallpraxis in Kamp-Lintfort zu erhalten. Foto: dpa/Jens Büttner

Kamp-Lintfort Jürgen Preuß und seine Mitstreiter haben eine Infokampagne gegen die Konzentrierung des ärztlichen Notdienstes in Moers gestartet.

Die Kassenärztliche Vereinigung plant, den ärztlichen Notdienst in der Region künftig am Standort Moers zu bündeln. Die Notfallpraxis am Bethanien-Krankenhaus wäre dann nicht mehr nur für Moers und Neukirchen-Vluyn, sondern auch für Patienten aus Kamp-Lintfort, Rheinberg, Sonsbeck, Alpen und Rheurdt zuständig. Das hätte insbesondere zur Folge, dass es in Kamp-Lintfort keinen ärztlichen Notdienst mehr gibt. Die SPD Kamp-Lintfort sieht in den Plänen eine deutliche Verschlechterung der medizinischen Versorgung der Menschen am linken Niederrhein und hat eine Informationskampagne gestartet. RP-Redakteurin Anja Katzke sprach mit SPD-Fraktionschef Jürgen Preuß über die Ergebnisse der Unterschriftenaktion.

Jürgen Preuß. Foto: Dieker KLaus/Dieker Klaus

Herr Preuß, wie ist Ihre Kampagne gelaufen? Wie viele Bürger haben Sie erreicht?

Info Post an Kassenärztliche Vereinigung Vorgehen Die SPD plant, noch in dieser Woche ein Schreiben an die Kassenärztliche Vereinigung zu schicken. Darin will sie auf ihre Bedenken aufmerksam machen und ihre Forderungen aufstellen.

Preuß Wir haben in Kamp-Lintfort auf drei Wochenmärkten und an dem Marktschreier-Wochenende auf dem Prinzenplatz über die Pläne der kassenärztlichen Vereinigung informiert. So kamen 1000 Unterschriften zusammen. Aktuell liegen die Listen in Arztpraxen, im Krankenhaus, in Apotheken und in unserer Mitmachzentrale aus. Wir werden die Unterschriften-Aktion bis zum Stadtfest am 6. Oktober fortsetzen. Dort sind wir traditionell mit einem Stand vertreten. Wir haben bisher nahezu ausschließlich positive Rückmeldungen erhalten, auch online.

Wussten die Bürger schon Bescheid? Wie waren die Reaktionen?

Preuß Wir haben festgestellt, dass die meisten nicht informiert waren. Gesundheit und ärztliche Versorgung empfinden die Leute aber als so wichtig, dass sie stehen geblieben sind. Ich glaube, dass wir mit unserer Aktion einen Nerv getroffen haben. In der Konsequenz denken übrigens einige Bürger darüber nach, im Bedarfsfall direkt den Rettungsdienst anzufordern, anstatt lange Wartezeiten in der Notfallpraxis in Kauf zu nehmen.

Wie sieht denn die Situation in den betroffenen Nachbarstädten aus? Laufen auch dort Aktionen?

Preuß Das Thema ist in Rheinberg ebenfalls schon politisch besetzt. Es dringt langsam in den politischen Gremien nach vorne. Auch auf Kreisebene haben die Pläne für die zukünftige Gestaltung des ärztlichen Notdienstes im linksniederrheinischen Teil des Kreises Wesel bereits Aufmerksamkeit erregt. In Kamp-Lintfort wird die SPD-Fraktion beantragen, dass sich der Stadtrat am Dienstag, 8. Oktober, mit der Thematik befasst, um aus dem Stadtrat heraus möglicherweise weitere Aktionen zu realisieren. Es geht uns aber auch um eine Einschätzung der Verwaltung: Welche Handlungsoptionen gibt es? Oder bleibt uns am Ende nur das Gespräch mit den Verantwortlichen, um die Verschlechterung der ärztlichen Versorgung der Patienten noch zu verhindern? Schließlich zahlen wir alle hohe Krankenkassenbeiträge, so dass eine solche Leistungsverschlechterung nicht hinnehmbar ist.

Haben Sie schon Gespräche mit Verantwortlichen der Kassenärztlichen Vereinigung geführt?

Preuß Nein, wir werden jetzt das Gespräch suchen, um unsere Bedenken mitzuteilen. Unsere Aktion richtet sich nicht gegen die Ärzteschaft. Ein Argument für die aktuelle Planung ist ja, dass man die niedergelassenen Ärzte entlasten möchte. Sie befinden sich schon am Rande ihrer Leistungsfähigkeit und sind angehalten, ihre Praxen wie Wirtschaftsunternehmen zu führen. Die Vorstellung, dass ein Arzt rund um die Uhr für seine Patienten da ist, funktioniert heute nicht mehr. Es muss aber eine Lösung gefunden werden, die nicht auf dem Rücken der Kranken ausgetragen wird.

Wie könnte eine solche Lösung aussehen?

Preuß Das Konzept der kassenärztlichen Vereinigung sieht vor, die Standorte des ärztlichen Notdienstes von vier auf einen zurückzufahren. Die Notfallpraxis in Moers wäre dann für 220.000 Menschen Anlaufstelle wie bisher für gut 110.000. Dass es eine Zusammenlegung geben muss, ist ja nachvollziehbar. Den Notdienst am linken Niederrhein aber auf nur eine Stelle zu konzentrieren, ist aus unserer Sicht untragbar. Es sollten in der Region mindestens zwei Notfallpraxen geben. Und da die Tendenz zukünftig zu integrierten Versorgungszentren geht, bietet sich Kamp-Lintfort mit dem St.-Bernhard-Hospital als zweiter Standort an.

Wie schätzen Sie Ihre Erfolgsaussichten ein?