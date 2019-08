„Kaarst Total“ : Shuttlebusse bringen Gäste zum Galaabend nach Neuss

Kaarst Die Party kann losgehen: Mit dem traditionellen Galaabend fällt am Donnerstagabend der Startschuss für das Stadtfest „Kaarst Total“.

Die Party kann losgehen: Mit dem traditionellen Galaabend fällt am Donnerstagabend der Startschuss für das Stadtfest „Kaarst Total“. Die Organisatoren mussten in diesem Jahr improvisieren: Aufgrund der Sanierung des Albert-Einstein-Forums wird der Galaabend 2019 unter dem Motto „Kaarst Total ahoi“ auf dem Rheinschiff „River Dream“ gefeiert, das bereits im Frühjahr gebucht wurde. Das Programm für den Abend steht: auf dem Hauptdeck spielt die Top-40-Partyband „Royal Flash“ aus dem Raum Münster/Osnabrück und auf dem Sonnendeck legt DJ Chris auf. Die Moderation von Dirk Reuter und Dieter Güsgen soll auf ein Minimum reduziert werden, damit sich die knapp 600 Gäste auf das Wesentliche konzentrieren können: auf das Feiern, Freunde treffen und Networken mit der Kaarst-Total-Familie. Damit auch alle Gäste rechtzeitig zur Anlegestelle nach Neuss kommen, bietet die Firma Donell zwei Shuttlebusse an. Die erste Fahrt beginnt um 18 Uhr am Lindenplatz in Holzbüttgen und führt über den Neumarkt (18.15 Uhr) zur UCI-Kinowelt in Neuss. Die zweite Fahrt beginnt um 19.10 Uhr an der gleichen Stelle. Nach drei Stunden Schifffahrt wird die „River Dream“ gegen 23 Uhr wieder an der Anlegestelle sein. Auch für die Rückkehr nach Kaarst stehen wieder Shuttlebusse zur Verfügung: Um 23 Uhr, um 0 Uhr und um 1 Uhr geht es von Neuss über Kaarst, Holzbüttgen, Vorst, und Driesch nach Büttgen. Die Fahrtzeit beträgt rund 45 Minuten.